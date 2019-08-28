 

На Харьковщине задержали браконьера с уловом почти на 70 000 гривен

28 августа 2019 г. 9:55
1 просмотр

Во время очередного рейда на берегу Краснооскольского водохранилища вблизи села Бахтин Боровского района полицейские совместно с сотрудниками рыбоохранного патруля задержали браконьера, который занимался незаконным рыбным промыслом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленником оказался 39-летний житель города Дружковка Донецкой области. 

В его сетях обнаружили 73 килограмма рыбы, среди которых плоскерка, лещ, плотва, красноперка и карась. 

Также правоохранители изъяли шесть рыболовецких сетей и надувную резиновую лодку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.