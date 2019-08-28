На Харьковщине задержали браконьера с уловом почти на 70 000 гривен

Во время очередного рейда на берегу Краснооскольского водохранилища вблизи села Бахтин Боровского района полицейские совместно с сотрудниками рыбоохранного патруля задержали браконьера, который занимался незаконным рыбным промыслом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленником оказался 39-летний житель города Дружковка Донецкой области.

В его сетях обнаружили 73 килограмма рыбы, среди которых плоскерка, лещ, плотва, красноперка и карась.

Также правоохранители изъяли шесть рыболовецких сетей и надувную резиновую лодку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет.