На Харьковщине задержали контрабандистов: изъято почти 700 кг красной икры

Сегодня ночью, 21 декабря, на Харьковщине пограничники обнаружили крупную партию контрабандной красной икры.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, пограничный наряд задержал возле населенного пункта Борисовка троих мужчин без документов.

Неподалеку от места задержания пограничники обнаружили мостик из деревянных поддонов, который контрабандисты проложили для нелегальной переправы товаров через контрольно-следовую полосу.

Недалеко от переправы были найдены этикетки от красной икры.

Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру.

Рыбный продукт, сомнительных качества и происхождения, был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составила 660 кг.

На трех задержанных граждан Украины, которыми оказались жители приграничья, оформили админпротоколы.

Все обстоятельства нарушения закона злоумышленниками выясняют правоохранители.