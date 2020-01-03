На Харьковщине задержали нелегальных лесорубов

В Красноградском районе Харьковщины правоохранители выявили факт незаконной порубки деревьев, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время патрулирования района в лесопосадке возле села Новоселовка полицейские обнаружили автомобиль "САЗ-3503" и двух мужчин, которые вырубали деревья без каких-либо разрешительных документов.

Нарушителями оказались 40 и 50-летние жители Красноградского района.

С места преступления правоохранители изъяли бензопилу и распиленные стволы деревьев клена.

Мужчины не отрицали своей вины и рассказали, что деревья выбирали только твердых пород, которые нужны были им для дальнейшего использования в хозяйстве.

Сумма ущерба, нанесенного нарушителями, сейчас устанавливается.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.