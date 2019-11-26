На Харьковщине земли лесного фонда на берегу водохранилища передали в частную собственность

26 ноября 2019 г. 10:05
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На Харьковщине правоохранители выявили незаконное отчуждение земель лесного фонда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, уголовное производство открыто по фактам незаконного отчуждения земель лесного фонда площадью 10 га, расположенных в Волчанском районе на берегу Печенежского водохранилища.

Выявлено, что должностные лица отдела Госгеокадастра в Волчанском районе Харьковской области в течение 2012-2013 годов незаконно выдали физическим и юридическим лицам государственные акты о праве собственности на 19 земельных участков площадью 10 га. 

Как отмечается, указанные земельные участки расположены на берегу Печенежского водохранилища и находились в постоянном пользовании ГП «Волчанское лесное хозяйство».

По закону указанные земельные участки могли быть изъяты из постоянного пользования государственного лесхоза и изменено их целевое назначение только по согласованию Кабинета Министров Украины. 

Однако в нарушение требований законодательства целевое назначение этих земельных участков лесного фонда было изменено на земли жилищной застройки. 

Затем земельные участки были изъяты из лесного фонда и переданы в частную собственность. 

По указанным фактам прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). 

Решается вопрос о принятии мер по поводу отмены данных решений, признании недействительными государственных актов на право частной собственности и возврата указанных земельных участков государству. 

 

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