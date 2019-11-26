На Харьковщине земли лесного фонда на берегу водохранилища передали в частную собственность

На Харьковщине правоохранители выявили незаконное отчуждение земель лесного фонда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, уголовное производство открыто по фактам незаконного отчуждения земель лесного фонда площадью 10 га, расположенных в Волчанском районе на берегу Печенежского водохранилища.

Выявлено, что должностные лица отдела Госгеокадастра в Волчанском районе Харьковской области в течение 2012-2013 годов незаконно выдали физическим и юридическим лицам государственные акты о праве собственности на 19 земельных участков площадью 10 га.

Как отмечается, указанные земельные участки расположены на берегу Печенежского водохранилища и находились в постоянном пользовании ГП «Волчанское лесное хозяйство».

По закону указанные земельные участки могли быть изъяты из постоянного пользования государственного лесхоза и изменено их целевое назначение только по согласованию Кабинета Министров Украины.

Однако в нарушение требований законодательства целевое назначение этих земельных участков лесного фонда было изменено на земли жилищной застройки.

Затем земельные участки были изъяты из лесного фонда и переданы в частную собственность.

По указанным фактам прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Решается вопрос о принятии мер по поводу отмены данных решений, признании недействительными государственных актов на право частной собственности и возврата указанных земельных участков государству.