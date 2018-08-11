На харьковских рынках нашли фальсифицированное масло

11 августа 2018 г. 12:35

На 15 рынках Харькова специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области во время проверок выявили факты продажи молочной продукции без прохождения контроля в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и сопроводительных документов.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

По результатам проверок харьковских  рынков  специалисты сняли с реализации опасное масло общим весом 96,6 кг.

19 человек были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1 071 грн.

 

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