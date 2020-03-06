На харьковском вокзале в поезде нашли контрабандный элитный алкоголь

06 марта 2020 г. 11:15
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На таможенном посту "Харьков-железнодорожный", который находится на харьковском вокзале, во время погранично - таможенного контроля поезда № 96 сообщением «Полтава-Кривой Рог-Днепр-Москва», который следовал из Украины в Россию, таможенники обнаружили спрятанные алкогольные напитки.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Тайник с напитками находился в топке для угля со стороны рабочего тамбура.

Всего в тайнике было двенадцать коробок черного цвета с надписью ,,BACARDI carta negra'', и три коробки зеленого цвета с надписью ,,JAMESON irish whisky".

На бутылках с алкогольной продукцией отсутствовала акцизная марка.

Когда обзорная группа в составе таможенников и пограничников начала устный опрос пассажиров, одна из гражданок призналась в том, что это она спрятала от таможенного контроля алкоголь.

По данному факту был составлен протокол УЗА ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, предметы нарушения таможенных правил были изъяты и переданы на склад таможни.

 

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