На харьковском заводе разоблачили масштабную коррупционную схему

НАБУ разоблачило коррупционную схему более чем на 13 миллионов гривен на харьковском госпредприятии "Завод "Электротяжмаш".

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, правоохранители разоблачили пятерых человек в организации коррупционной схемы, из-за которой государственное предприятие потерпело 13700000 гривен убытков. 17 марта этим лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Речь идет о двух заместителях директора ГП «Завод «Электротяжмаш», начальнике управления ГП «Завод «Электротяжмаш», конечном бенефициаре чешской компании и директоре чешской компании.

Как установило следствие, в 2017 году должностные лица завода при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

Те запчасти, которые «Электротяжмаш» продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской за почти вдвое большей цене - 1220000 евро. В результате ГП «Завод «Электротяжмаш» недополучил 13700000 гривен, что подтверждено экспертизами.

Как отмечается, расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года. Это - третья коррупционная схема, разоблачена НАБУ и САП на «Электротяжмаш».

В 2014-2015 гг, госпредприятие продало изготовленный им электродвигатель фактически по себестоимости (1390000 долл. США) компаниям с признаками фиктивности, а те перепродали его в Республику Казахстан - по рыночной цене в 3 миллиона долларов США.

В результате этого госпредприятию был нанесен ущерб в 37200000 гривен. Расследование этой схемы закончили в декабре 2016 года. С тех пор это дело по обвинению бывшего заместителя директора «Электротяжмаша» в злоупотреблении служебным положением слушается в суде.

Еще трех должностных лиц этого же госпредприятия уличили в получении 37 тысяч долларов США неправомерной выгоды за организацию своевременного отпуска готовой продукции в соответствии с заключенным договором. Расследование этого дела также закончено, и в начале 2018 его направили в суд.