На Холодной Горе остановили грузовики с незаконной древесиной

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23 сентября 2019 г. 16:11
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В Холодногорском районе Харькова правоохранители выявили факты незаконной транспортировки древесины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 сентября в 17:30 в переулке Беринговом полицейские остановили автомобиль «УРАЛ» с прицепом, в котором находились сосновые стволы без маркировочных бирок. 

Грузовик с лесопродукцией правоохранители изъяли. Сумма ущерба устанавливается. 

Позже, 22 сентября около 10:00, на улице Полтавский шлях патрульные остановили «КАМАЗ», водитель которого перевозил срубленные деревья различных пород. 

У 45-летнего водителя грузовика отсутствовали разрешительные документы на перевозку лесопродукции. Автомобиль с древесиной также изъяли с места происшествия. 

Следователями Холодногорского отдела полиции по указанным событиям открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

 

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