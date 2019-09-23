На Холодной Горе остановили грузовики с незаконной древесиной

В Холодногорском районе Харькова правоохранители выявили факты незаконной транспортировки древесины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 сентября в 17:30 в переулке Беринговом полицейские остановили автомобиль «УРАЛ» с прицепом, в котором находились сосновые стволы без маркировочных бирок.

Грузовик с лесопродукцией правоохранители изъяли. Сумма ущерба устанавливается.

Позже, 22 сентября около 10:00, на улице Полтавский шлях патрульные остановили «КАМАЗ», водитель которого перевозил срубленные деревья различных пород.

У 45-летнего водителя грузовика отсутствовали разрешительные документы на перевозку лесопродукции. Автомобиль с древесиной также изъяли с места происшествия.

Следователями Холодногорского отдела полиции по указанным событиям открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.