На Изюмщине лесничего разоблачили на незаконной продаже древесины

15 ноября 2019 г. 14:04
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В Харьковской области правоохранители разоблачили лесничего Петровского лесничества ГП «Изюмское лесное хозяйство», который требовал более 20 тысяч гривен за продажу древесины без составления соответствующих сопроводительных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на информацию от прокурора Харьковской области Александра Фильчакова.

Как установлено, при продаже древесины лесничий незаконно снимал бирки уже с проданной лесопродукции, а затем снова их использовал.

Так, в начале ноября 2019 за продажу древесины лесничий получил 12 000 грн.

14 ноября во время проведения негласных следственно-розыскных действий правоохранители задержали лесничего сразу после получения им неправомерной выгоды.

Подозрение задержанному планируют объявить по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Прокуратура готовит ходатайство об отстранении лесничего от должности, а также - об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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