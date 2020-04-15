На каких условиях можно получить кредит на карту, потребительский займ в Харькове?®

Население Харькова регулярно пользуется услугами банков и кредитных компаний для финансирования потребительских нужд. К сожалению, новый экономический кризис и пандемия увеличили спрос физических лиц на кредитные средства. Поэтому мы решили проанализировать, на каких условиях можно получить займ в банке или микрокредитной финансовой организации.

Что предлагают МФО Харькова физлицам?

Для сравнения условий кредитования на рынке проанализируем предложения для таких условий: сумма займа – 10 тыс. грн., срок – 1 мес., 1 год. Основное отличие банковского кредита от займа МФО – банки кредитуют на большие суммы и длинные сроки, МФО – на короткие сроки выдают небольшие суммы денег. В зависимости от кредитной политики микрофинансовой организации максимальная сумма займа может составлять 7 тыс., 10 тыс., 15 тыс. или 50 тыс. грн., более подробные условия онлайн кредитов на карту можно узнать по ссылке . На Prostobank.ua можно сравнить все предложения МФО, подать онлайн-заявку и выбрать лучшие условия онлайн кредитования. Еще одно преимущество оформления займа в МФО – для первых заемщиков есть возможность получить кредит без процентов. На этой странице представлены все МФО Харькова, которые предоставляют новым клиентам беспроцентные кредиты на банковскую карточку.

Протестируем возможность оформления кредита на карту под 0%. Перейдя на страницу МФО, заполняем онлайн-заявку, указывая свои данные, информацию о сроке и сумме кредита. Выбрав сумму 10 тыс. грн. на 30 дней, сумма погашения составит 10030 грн. То есть, проценты по кредиту составят 30 грн. или 0,3% годовых.

Условия выдачи банками потребительских кредитов наличными

По состоянию на апрель 2020 года 13 украинских банков из ТОП-25 по размеру активов выдают кредит наличными (10 тыс. грн. на 1 год). Средняя эффективная ставка по таким кредитам составляет 81,28% годовых!!!! При этом минимальная реальная ставка кредитования равна 32,51% годовых, переплата по кредиту составляет 1777,08 грн., максимальная – 127,62% годовых, переплата – 7075 грн. Анализируя банковские предложения, можно сделать вывод о необходимости сравнивать кредитные продукты. В отличие от МФО, большинство банков Харькова выдают кредиты на потребительские нужды в оффлайн режиме, в отделении банка. Среди преимуществ банковских займов - долгосрочность кредита и возможность получить большую сумму денег.