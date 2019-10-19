 

На Клочковской прокладывают новый трубопровод

19 октября 2019 г. 10:01
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На улице Клочковской в районе жилого дома  197 укладывают новый магистральный трубопровод.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал», со ссылкой на заместителя директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Заваду.

По его информации, в ходе ремонта будет заменен участок магистральной трубы диаметром 500 мм и протяженностью более 300 м.

«Этот участок трубопровода был технически изношен. Мы укладываем новые полиэтиленовые трубы, гарантийный срок службы которых составляет более 50 лет. В настоящее время уже заменено 150 м магистрали. На объекте бригады работают в 12-часовом режиме. Работы планируется завершить до 15 ноября», - сообщил Завада.

Как он отметил, этот водовод обеспечивает водоснабжением жителей ул. Клочковской. Новый трубопровод прокладывается параллельно старому, поэтому водоснабжение в домах не отключают. 

После выполнения работ будут проведены гидравлические испытания, промывка и санитарная обработка водоводов, после чего новый водовод будет введен в эксплуатацию.

 

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