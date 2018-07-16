На Клочковской в центре города движение транспорта запрещено до августа

16 июля 2018 г. 11:45

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической -  запрещено до 1 августа.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы, уточнили в Департаменте инфраструктуры.

Ранее движение планировали открыть 15 июля.

Объезжают закрытый участок автомобили по прилегающим улицам - ул. Пискуновской и Рогатинскому проезду. 

Автобус №305э на время работ  объезжает указанный участок так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.

 

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