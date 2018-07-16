На Клочковской в центре города движение транспорта запрещено до августа

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - запрещено до 1 августа.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы, уточнили в Департаменте инфраструктуры.

Ранее движение планировали открыть 15 июля.

Объезжают закрытый участок автомобили по прилегающим улицам - ул. Пискуновской и Рогатинскому проезду.

Автобус №305э на время работ объезжает указанный участок так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.