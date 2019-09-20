На Коммунальном мосту ограничили движение

На Коммунальном путепроводе по пр. Льва Ландау до 22 декабря транспорт будет ходить по одной полосе движения, свободной от ремонтных работ по реконструкции путепровода.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

На время работ автобусы №7э, 15э, 107э, 152э, 225э, 255э, 267э будут объезжать закрытый участок при движении в сторону пр. Героев Сталинграда так: - пр. Льва Ландау - правый поворот при съезде с Коммунального путепровода на пр. Московский - разворот на перекрестке пр. Московский - ул. Энергетическая - правый поворот заезда на Коммунальный путепровод - пр. Льва Ландау и далее по маршруту.

Кроме того, в эти дни будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау за съездом с путепровода на Московский проспект при движении в сторону пр. Героев Сталинграда.

Троллейбусы будут курсировать так:

№19: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» - пр. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка».