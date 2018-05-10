На КП "Харьковводоканал" выявили признаки нарушения законодательства

10 мая 2018 г. 12:56
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В Антимонопольном комитете Украины  рассмотрели заявление о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции на КП «Харьковводоканал» выявили признаки нарушения.

Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.

Проверка установила, что в действиях коммунального предприятия, которые заключаются в установлении дополнительных, не предусмотренных законодательством условий для получения услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, содержатся признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции , предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 13, пунктом 2 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Это злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке путем установления таких условий приобретения товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке централизованного водоснабжения и водоотведения.

Сейчас территориальное отделение рассматривает дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

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