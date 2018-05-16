На КП«Харьковводоканал» пройдут открытые обсуждения по тарифам

16 мая 2018 г. 14:40
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В четверг, 24 мая, на КП «Харьковводоканал» состоятся сразу 3 открытых обсуждения.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Обсуждения будут проходить по следующим направлениям:

- об одобрении Инвестиционной программы КП «Харьковводоканал» на 2018 год обсуждения начнутся в 10.00.

- к обсуждениям  о необходимости изменения (корректировки) тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год планируют перейти в 10.30.

- о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2019 – начнут обсуждение в 11.00.

Напомним, с 3 мая 2018 в Харькове повысились тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению:

- услуга по централизованному снабжению холодной воды - 10,9 грн. / 1 куб (Повысилась стоимость на 17.9%);

- услуга по водоотведению - 5,71 грн. / 1 куб (Повысилась стоимость на 10,7%).

В связи с увеличением тарифов на электрическую энергию и изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Украины, КП «Харьковводоканал» планирует утвердить в НКРЕКП тарифы в 2018 году на уровне:

- услуга по централизованному водоснабжению холодной воды - 11,87 грн. / Куб.м. (Повышение на 9%);

- услуга по водоотведению - 5,99 грн. / 1 куб (Повышение на 5%).

На 2019 год КП «Харьковводоканал» планирует утвердить в НКРЕКП »тарифы на уровне: - централизованное водоснабжение - 14,42 грн. / 1 куб (Повышение на 43,6%); - централизованное водоотведение - 10,08 грн. / 1 куб (Повышение на 91,3%), сообщили в антикоррупционном центре.

Инвестиционная программа КП «Харьковводоканал» на 2018 год составляет 54,4 млн.грн.

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