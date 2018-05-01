На металлургическом комбинате в Кривом Роге разлили 40 тонн чугуна

В Кривом Роге Днепропетровской области на металлургическом предприятии "АрселорМитталл Кривой Рог" разлилось около 40 тонн чугуна.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Разлив произошел на доменной печи № 9 доменного цеха №2.

"При проведении пробной выплавки с загрузкой 10% мощности прогорела холодильная плита для доменной печи, и в технологическое окружение вылилось около 40 тонн чугуна. Прогар площадью 0,5 кв. м, возник на высоте 9,1 м при общей высоте печи около 46 м", - говорится в сообщении.

В настоящее время цех, где произошел инцидент, находится на реконструкции.

В результате происшествия никто не пострадал.