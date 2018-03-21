На Московском проспекте незаконно сдавали в аренду здание

21 марта 2018 г. 13:43
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Прокуратура направила в  суд  иск о запрете эксплуатации нежилых помещений в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, речь идет о здании площадью более 500 кв. м. на Московском проспекте возле станции метро Индустриальная. Владелец сдавал его в аренду.

 "В 2006 году право собственности на помещение зарегистрировано третейским судом. Однако, как выяснилось, объект недвижимости использовался незаконно, в частности, до настоящего времени так и не был принят в эксплуатацию. Кроме того, оказалось, что у владельца еще и отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы, предоставляющие право на пользование землей ", - пояснил Руслан Скуратович.

Прокуратура требует запретить пользоваться зданием, которое за 12 лет так и не приняли в эксплуатацию.

 

 

 

 

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