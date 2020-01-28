На оборону крупные предприятия Харьковщины перечислили полмиллиарда гривен

В 2019 году крупные предприятия Харьковщины уплатили в государственный бюджет 504 млн грн военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По сравнению с 2018 годом поступления сбора увеличились на 52,6 млн грн. или на 11,7%.

В частности, в декабре 2019 года крупный бизнес уплатил 48,6 млн грн военного сбора, что на 4,7,% больше по сравнению с декабрем 2018 года и на 17,8% больше по сравнению с поступлениями в ноябре 2019 года.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 2020 году к доходам, с которых уплачивается военный сбор, относятся:

зарплата, больничные, доходы по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества и неимущественных прав, авторские вознаграждения, доходы от предоставления права пользования нематериальными активами, выходное пособие при увольнении, доходы от сдачи имущества в аренду/лизинг, нецелевая благотворительная помощь (на решение социально-бытовых вопросов), сумма средств, выданных на командировку и потраченных сверх нормы и прочее.