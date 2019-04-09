На отлов бездомных животных в Харькове потратят более 6 миллионов - ХАЦ

Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета заключили соглашение с КП «Центр обращения с животными» по отлову животных стоимостью 6499000 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сайт «Прозорро».

По данным, опубликованным на сайте, на территории Харькова планируется отловить 5030 беспризорных домашних животных.

В частности, планируется отлов беспризорных собак, содержание и эвтаназия или отлов бездомных собак, содержание и пристройство - 2650 голов;

- отлов бездомных кошек, содержание и эвтаназия или отлов бездомных кошек, содержание и приспособления - 2380 голов;

В среднем вылов одного животного будет стоить 1200 грн., что на 20% дороже, чем в прошлом году.

Интересно, что в прошлом году соглашение сначала подписали на 6500000 гривен, но общая сумма была больше 7 миллионов гривен, отметили в ХАЦ.

По данным активистов, с КП «Центр обращения с животными» заключили соглашение без проведения аукциона, в связи с тем, что до этого уже было дважды отменена процедура тендера из-за отсутствия достаточного количества участников.

Директором департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета является Роман Нехорошков, а директором КП «Центр обращения с животными» является Юлия Шаповалова.