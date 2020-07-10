На Печенежском водохранилище выявили массовый мор рыбы

На Печенежском водохранилище Волчанского района Харьковской области зафиксировали массовый мор рыбы.

Об этом сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Так, 9 июля рыбоохранный патруль в данном водоеме выявил факт масоового удушья рыбы.

Погибшую рыбу обнаружили на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа вблизи базы отдыха «Жень-Шень» Волчанского района Харьковской области.

Было обнаружено, что погибшая рыба сосредоточена локально.

Ее подсчитали поштучно, там были: окунь - 1450 экзэмпляров, плоскирка - 670 экземпляров, плотва - 570 экземпляров, ёрш - 32 экз., щука - 25 экз., линь - 12 экз. и судак - 6 экз.

При этом вода была желтовато - бурого цвета с характерным запахом сероводорода.

Как отмечается, Управлением приняты меры и проинформированы Государственная экологическая инспекция в Харьковской области, Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, Региональный офис водных ресурсов в Харьковской области и Департамент агропромышленного развития ХОГА.

Причины гибели водных биоресурсов выясняются, о результатах лабораторных исследований будет сообщено дополнительно, добавили а агентстве.