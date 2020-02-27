На поддержку армии крупные предприятия Харьковщины перечислили 42 миллиона гривен военного сбора

В январе 2020 года крупные предприятия-работодатели Харьковщины уплатили в Государственный бюджет 42 млн грн военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По сравнению с январем 2019 года поступления увеличились на 3,2 млн грн, или на 8,4%.

Как отмечается, в соответствии с нормами налогового законодательства, налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока для предоставления налоговой декларации.

Также в налоговой уточнили, что поскольку предельный срок уплаты налогового обязательства за январь в 2020 году приходится на выходной день, а перенесение последнего дня срока уплаты с выходного (праздничного) на первый за ним операционный (банковский) день в НКУ не предусмотрено, то в этом году последним днем уплаты военного сбора с начисленного, но не выплаченного дохода за январь 2020 года, является 28 февраля.