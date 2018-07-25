На поддержку украинской армии крупный бизнес Харьковщины направил 134 миллиона гривен

25 июля 2018 г. 18:29
1 просмотр

С начала года от предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в государственный бюджет поступило 134 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 5,8 млн. грн., или на 4,6 процента.

В частности, в июне этого году было уплачено 22,8 млн. грн. военного сбора, что на 6,8 процентов больше, чем в мае текущего года.

Также необходимо отметить стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона.

В Украине объектом налогообложения военным сбором являются доходы, определенные ст. 163 Налогового кодекса Украины, в частности общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в который включается часть доходов от операций с имуществом.

Ставка сбора составляет 1,5% от объекта налогообложения.

           

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.