На подстанции под Харьковом заменили силовой трансформатор

30 мая 2019 г. 18:18
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На подстанции “Васищево” заменили один из двух силовых трансформаторов. Об этом сообщили в пресс-службе «Харьковоблэнерго».

Для перевозки оборудования весом более 40 тонн энергетики задействовали кран повышенной грузоподъемности и специальный тягач с тралом. Транспортировка габаритного груза проводилась в ночное время, когда снижалась интенсивность дорожного движения. 

Благодаря установке более мощного трансформатора удалось значительно повысить надежность электроснабжения жителей поселка, объектов водоснабжения, социальной инфраструктуры, а также фирм-производителей пищевой, химической и фармацевтической продукции.

В случае аварийного отключения одного из трансформаторов, говорят специалисты «Харьковоблэнерго», оставшийся в эксплуатации обеспечит всех потребителей бесперебойным энергопитанием.

 

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