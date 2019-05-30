На подстанции под Харьковом заменили силовой трансформатор

На подстанции “Васищево” заменили один из двух силовых трансформаторов. Об этом сообщили в пресс-службе «Харьковоблэнерго».

Для перевозки оборудования весом более 40 тонн энергетики задействовали кран повышенной грузоподъемности и специальный тягач с тралом. Транспортировка габаритного груза проводилась в ночное время, когда снижалась интенсивность дорожного движения.

Благодаря установке более мощного трансформатора удалось значительно повысить надежность электроснабжения жителей поселка, объектов водоснабжения, социальной инфраструктуры, а также фирм-производителей пищевой, химической и фармацевтической продукции.

В случае аварийного отключения одного из трансформаторов, говорят специалисты «Харьковоблэнерго», оставшийся в эксплуатации обеспечит всех потребителей бесперебойным энергопитанием.