На проспекте Тракторостроителей трамваи временно изменят маршрут

Движение транспорта по пр. Тракторостроителей, в районе железнодорожного моста, будет ограничено с 8:00 до 18:00 ежедневно 31 мая, 1, 2, 3 и 4 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с профилактическими работами на станции электроснабжения.

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

Также сообщается, что с 10:00 до 14:00 1 июня и с 10:00 до 19:00 8 июня будет запрещено движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный». На этот период трамваи будут курсировать так:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26 (в час пик): Лесопарк - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

(в межпиковое время): парк им. Горького - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.