На разработку проектов строительства трех кафе на территории харьковского зоопарка потратят более 3 миллионов гривен - ХАЦ

На территории харьковского зоопарка, который откроют после реконструкции, построят минимум три коммунальных кафе. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Как указывается, за 1,49 млн.грн. разработают проект строительства кафе на 200 посадочных мест в зоне «Входная группа №1».

Договор заключили с ООО «Сити-Дизайн».

По данным ХАЦ, эта фирма близка к главному архитектору города Харькова, Татьяне Поливановой.

Также за 810 тысяч гривен разработают проект строительства кафе на 90 посадочных мест с детской площадкой в ​​зоне «Театр природы».

Кроме этого, за 966,9 тыс. гривен разработают проект строительства кафе на 90 посадочных мест с детской площадкой в ​​зоне «Африканское сафари».