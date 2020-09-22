На ремонт Дома советов на Сумской потратят почти 12 миллионов гривен - ХАЦ

Областное коммунальное производственно-экспуатационное предприятие «Госпром» заключило соглашение с ООО «Авега» на ремонт Дома советов по улице Сумской, 64 стоимостью 11 757 000 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные сайта «Прозорро».

Речь идет о реставрационных работах кровли и системы отопления в здании, где расположены помещения, которые используют структурные подразделения Харьковской ОГА, Харьковского облсовета и Харьковского горсовета.

В частности, планируется заменить систему отопления в большом и малом залах.

Как отмечают в ХАЦ, единственным конкурентом победителей было ООО «Фасад-Сервис».

«Эта фирма фигурировала в нескольких уголовных производствах. В частности, правоохранители передали в суд дело по обвинению должностных лиц ООО «Фасад-Сервис» в присвоении более 7 миллионов гривен», - отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

Что касается фирмы «Авега», то, по данным ХАЦ, эта фирма активно получала подряды от Харьковского горсовета на ремонт больниц и учреждений, подчиненных Департаменту культуры.