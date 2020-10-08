На ремонт приемного отделения 25-й больницы в Харькове потратят 35 миллионов гривен - ХАЦ

В Харькове на ремонт приемного отделения 25-й больницы потратят 35 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на информацию на сайте «Прозорро».

Речь идет о том, что КНП «Городская клиническая многопрофильная больница № 25» заключила соглашение с ООО «Пивденбудсервис-18» о капитальном ремонте приемного отделения стоимостью 34 миллиона гривен.

«Это и внутренние ремонтные работы, замена окон, сантехника, свет, медицинское оборудование, система противопожарной безопасности. В частности, планируется ремонт в операционных», - отметили в ХАЦ.

Единственным конкурентом победителей была фирма «Гранд Плейс», зарегистрированная в Киеве в здании, которое является местом массовой регистрации.

По данным ХАЦ, фирма ООО «Пивденбудсервис- 18» записана на Богдана Хохлова.

Харьковские антикоррупционеры отмечают, что данная фирма была создана в 2017 году и почти сразу начала получать подряды КП «Харьковский метрополитен».

Так, по данным системы «Прозорро», эта фирма получила от «подземки» 5 600 000 гривен.