На рынках в Харькове незаконно торговали сигаретами: изъято около 9 тысяч пачек

В Харькове налоговики правоохранители выявили факты незаконной продажи табачных изделий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, предприимчивые граждане с лотков, расположенных на торговых площадках харьковских рынков без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и лицензий на занятие данным видом деятельности торговали табачными изделиями без марок акцизного налога.

Из незаконной продажи из торговых точек на харьковских рынках налоговики изъяли табачные изделия в количестве 8805 пачек на сумму почти 272,9 тыс. гривен.

По данным фактам в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.