На рынках в Харькове незаконно торговали сигаретами: изъято около 9 тысяч пачек

01 ноября 2019 г. 11:42
92 просмотра

В Харькове налоговики правоохранители выявили факты незаконной продажи табачных изделий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области,  предприимчивые граждане с лотков, расположенных на торговых площадках харьковских рынков без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и лицензий на занятие данным видом деятельности торговали табачными изделиями без марок акцизного налога.

Из незаконной продажи из торговых точек на харьковских рынках налоговики изъяли табачные изделия в количестве 8805 пачек на сумму почти 272,9 тыс. гривен.

По данным фактам в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.