На Салтовке перекроют движение по улице Валентиновской

С 22:00 15 октября на Салтовке будет запрещено движение транспорта по улице Валентиновской - на перекрестке с проспектом Тракторостроителей при движении в сторону улицы Гвардейцев Широнинцев.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

На данном перекрестке будут проводить работы по реконструкции трамвайного переезда. Движение возобновится после завершения ремонта переезда.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.

Также с 22:00 15 октября до 25 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Валентиновской, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «Восточная Салтовка», а также движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до Салтовского шоссе.

В это время троллейбус №34 - не ходит.

Трамвай №23 будет курсировать так: 602 м/р - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-восточный».

Также сообщается, что на время отсутствия электротранспорта будет увеличен выпуск подвижного состава на автобусных маршрутах: №6э, 52э, 204э, 268э, при необходимости - на маршрутах: №17э, 49э, 212э, 215э, 266э, 272э.