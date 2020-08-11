На Салтовке выявили подпольное казино. Владельцу грозит огромный штраф

11 августа 2020 г. 17:10
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В Московском районе Харькова полиция прекратила работу игрового заведения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О функционировании незаконного заведения на улице Валентиновской 11 августа около 01:00 в полицию сообщил гражданин. 

На момент прибытия правоохранителей в помещении находились пять человек и администратор заведения.

В ходе осмотра помещения работники полиции изъяли 14 игровых автоматов, рулетку, системный блок и видеодекодер.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Сотрудники Харьковской местной прокуратуры №4 внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 170 000 до 680 000 гривен.

Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства и причастные к незаконной деятельности лица.

 

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