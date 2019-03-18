На самые популярные лекарства в Украине установят предельные цены

Министерство здравоохранения установит предельные цены на лекарственные средства из Национального перечня, которые чаще всего принимают украинцы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Эта максимально допустимая цена будет зависеть от цен на действующее вещество в соседних странах. Подобная модель регулирования цен на лекарства уже работает в программе «Доступные лекарства» и дает положительные результаты», - сообщил профильный заместитель министра здравоохранения Роман Илык в рамках панельной дискуссии Украинского фармацевтического конгресса.

Указано, что в Национальном перечне основных лекарственных средств есть около 60 из 427 очень популярных лекарств.

Эксперты убеждены, что введение регулирования именно эти препараты позволит медучреждениям экономить средства, покупать больше нужных лекарств из Нацперечня и вне его. Таким образом, пациенты получат еще больше бесплатных лекарств при лечении в стационаре.

В ведомстве также отметили, что цены на 23 действующих вещества уже регулируются правительственной программой реимбурсации «Доступные лекарства».

«Для еще 30 препаратов Минздрав планирует уже в этом году ввести ценовое регулирование по модели референтного ценообразования (сравнение цен на лекарства в пяти соседних странах). Ограничение цен на лекарственные средства будет действовать на закупки лекарств учреждениями здравоохранения за бюджетные средства. Модель внешнего реферирования будет применяться для тех лекарственных средств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по которым объем продаж за год составляет более 5 млн грн», - сообщили в Минздраве.

В МОЗ напомнили, что страны для сравнения цен - это Польша, Словакия, Венгрия, Чехия и Латвия.