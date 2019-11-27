На сессии горсовета приняли бюджет Харькова на 2020 год

Сегодня на сессии Харьковского городского совета депутаты одобрили проект городского бюджета на 2020 год.

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, доходы бюджета города Харькова (без учета межбюджетных трансфертов) рассчитаны в сумме 12,1 млрд грн. В проекте решения также учтены образовательная субвенция из госбюджета в размере 1,5 млрд грн и медицинская субвенция - 286 млн грн, а также реверсная дотация в сумме 352 млн грн и субвенция на продление третьей линии Харьковского метрополитена в сумме 356,3 млн грн, передает пресс-служба горсовета.

По словам директора департамента, основным источником дохода по-прежнему остается налог с доходов физических лиц.

Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2020 год рассчитан в объеме 14,8 млрд грн (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета).

В частности, на программу развития образования в городе Харькове в 2020 году предусмотрено направить 4,3 млрд грн, в т. ч. 1,5 млрд грн государственной субвенции.

На программу развития здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение медицинских технологий и повышения качества оказания медицинской помощи запланировано 690,4 млн грн, в т. ч. 286 млн грн из госбюджета.

На финансирование различных направлений социальной сферы предусмотрено 607 млн грн, в том числе, в т. ч. 65,6 млн грн единовременной адресной денежной помощи малообеспеченным гражданам города.

На обеспечение надлежащих условий для работы учреждений культуры, развития их материально-технической базы, участия горожан в культурной жизни города запланировано 887 млн грн.

На развитие физической культуры и спорта, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех типах учебных учреждений, по месту жительства и в местах массового отдыха населения выделено 312 млн грн.

На программу развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Харькова предусмотрено 3,8 млрд грн, в частности, на программу поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов - 35 млн грн, программу частичного возмещения физическим лицам процентов по кредитам на энергосбережение - 2 млн грн, программу охраны окружающей природной среды - 6,8 млн грн, программы увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции, - 2,3 млн грн.

На развитие и оптимизацию транспортной инфраструктуры запланировано 1,3 млрд грн.

На Городскую целевую программу молодежного жилищного кредитования предусмотрено 21,2 млн грн, а на программу строительства (приобретения) доступного жилья - 58 млн грн.