На сессии горсовета внесли изменения в бюджет-2019

Сегодня, 17 апреля, в Харьковском городском совете стартовала 26-я сессия Харьковского горсовета 7 созыва.

Сегодня на сессии Харьковского горсовета рассматривали вопросы, касающиеся принятия изменений к бюджету.

Изменения в бюджете города связаны с тем, что увеличились расходы на закупку инсулина на 7 млн, на оснащение школ выделили более 1 млн гривен, в частности, на кабинеты математики.

Кроме того, на обустройство сквера Небесной Сотни и героям АТО, при этом на 200 тысяч уменьшена субвенция на субсидии ЖКХ в связи с их монетизацией.

В ходе заседания депутатами было принято решение об увеличении затрат на ремонт дорог на 50 млн гривен, из которых половина пойдет на внутриквартальные дороги.

Всего, по данным горсовета, на дороги пойдет 240 млн. гривен.

Также выделены дополнительные средства на закупку 8 мусоровозов.

На борьбу со стихийными свалками горсовет выделил три миллиона гривен.