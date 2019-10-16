На сессии горсовета выделили 100 миллионов гривен на зарплату работникам "ХТС" и "Харьковводоканала"

Сегодня, 16 октября, на сессии Харьковского городского совета депутатами были внесены изменения в бюджет города на 2019 год.

Докладчик, заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, сообщила, что дополнительно на финансовую поддержку коммунальным предприятиям выделено 108,4 млн грн.

В этом числе - 90 миллионов гривен, которые пойдут на выплату заработной платы работникам КП «Харьковские тепловые сети» и 10 миллионов гривен – работникам КП «Харьковводоканала».

Также 15 млн грн на выплату заработной платы выделили работникам образования в связи с повышением на 10% оплаты труда.

На выплату заработной платы работникам зоопарка и приобретение корма для животных расходы бюджета увеличили на 8 млн грн.

На ремонт уличных дорог и капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров горсовет выделил 45,2 млн грн.

Кроме того, на песчано-солевую смесь для дорог на зимний период выделили 10 млн грн.