На сессии Харьковского горсовета слушали ежегодный отчет городского головы: вместо цифр мэр предложил поверить ему на слово

Ежегодный отчет мэра - документ довольно объемный. В нем - конкретные цифры и детали того, что было сделано за подотчетный период в той или иной отрасли, сколько отремонтировано дорог, школ, домов, сколько внедрено инвестиционных программ, как потрачены бюджетные деньги и т.д.

Считается, что эти материалы позволяют обществу контролировать, насколько слова чиновника соответствуют его делам, а именно требуют дополнительного контроля.

Чтобы послушать мэра, на сессию пришли не только депутаты, большинство из которых подконтрольны мэру, а потому не особенно прислушиваются к отчету, но и представители общественных организаций.

Но сначала их в зал не пустили.

Александра Щукина, Харьковская реформаторская коалиция

Мы соблюли все протокольные нюансы, мы написали заявления, но Харьковский горсовет нам в очередной раз отказал: сказал, что нет мест. Хотя сначала позвонили и сказали - приходите, если что.

Впоследствии часть активистов в зал все же попали, но было уже немного поздно. Мэр уже отчитывался.

Обычно довольно разговорчивый, на этот раз Геннадий Кернес о своих достижениях рассказал вкратце, без сравнительных данных.

Предложил депутатам более подробный электронный отчет, более чем на 300 страниц.

Но детальной информации, в частности, финансовой аналитики о работе различных подразделений горисполкома, и там не удалось найти, говорят оппоненты городского головы.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Вот тот отчет, который есть в планшетах, тут аж две страницы. Это первое, второе департаменты докладывали на профильных комиссиях, соответственно, депутаты могли послушать отчет руководителей одного-двух департаментов, всех депутаты не слышали. Если не обеспечивается доступ депутатов к этому отчету, то тот вопрос, который мы рассматриваем - это не больше, чем фикция.

Отсутствие отчета Кернес назвал техническим сбоем, но и отчитываться перед обществом, как того требует законодательство, не захотел. Мол, депутатов, как представителей избирателей было достаточно.

А с горожанами он и без того все время общается на встречах и в соцсетях. К тому же цифры, по мнению мэра, - это довольно сложно для харьковчан.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Я считаю, что если мы будем углубляться в цифры, я считаю, что эти цифры будут поняты специалистами, а на уровне такого восприятия, которое должны понимать харьковчане, я скажу следующее: задачи, которые были поставлены мной как харьковским городским головой, все выполнены достаточно эффективно.

Подконтрольные депутаты отчет согласовали не слушая.

Изменения в основных программах также было приняты почти без обсуждения, ведь мэр заверил - он работает для харьковчан. И предложил поверить ему на слово.