На сессии облсовета новый губернатор представил бюджет-2020 и социально-экономическую программу развития региона

Первое выступление нового губернатора Алексея Кучера на первой для него сессии облсовета касается принятия основных финансовых документов на следующий год - бюджета и социально-экономической программы развития области, которая определяет, куда именно будут направлены основные ресурсы.

Представлять пришлось документ, который фактически готовили предшественники, поэтому он неоднократно отметил, что главное - определить стратегические цели развития, корректировкой можно заняться позже

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Якщо критикуєте, відразу пропонуйте такий механізм, який призведе до крайщого, бо просто критика може бути деструктивною, пропозиції будуть прийматися, ми створимо робочі групи, я навіть закликаю, що якщо у вас є нові погляди - повідомляйте.

Также губернатор отметил, что социально-экономическая программа области - это просто дорожная карта, в которую можно внести изменения, главное - определить стратегические намерения. Среди них, говорит Кучер, поддержка Укроборонпрома, обеспечение заказами конкурентного машиностроения и аграриев, создание офиса омбудсмена для бизнеса, погашение долгов по зарплате и ее рост, поддержка строительства, своевременное и прозрачное освоение бюджетных инвестиций во всех отраслях, инновационное образование молодежи, в том числе сельской.

Кроме программы, депутатам было предложено и принятие главного экономического документа области за год - областного бюджета, - который является базисом программы.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Повідомляється, що зменьшився бюджет в Харківській області. Запевняю, що це не так, бюджет збільшився, це бюджет децентралізації, тепер громади будуть отримувати кошти безспосередньо від держави, в цьому всі році загальна сума збільшується приблизно на пів млрд, тому я прошу, колеги, не підавайтесь на маніпуляції.

О манипуляции новый губернатор заговорил неспроста. За несколько дней до сессии по соцсетям ходили слухи, что старая команда решила взять реванш и провалить голосование бюджета и программы, создав депутатскую коалицию.

Однако с утра лидеров возможных заговорщиков, среди которых назывались имена Игоря Райнина и Юлии Светличной, в зале не оказалось.

Председатель облсовета Сергей Чернов объявил о распаде фракции "Европейская солидарность" и образования объединения "За Харьковщину", и в итоге единственным оппонентом Кучера стал Виктор Коваленко

Виктор Ковалено, фракция "За Харьковщину!"

В заходах потрібно визначити, яким шляхом ми будемо працювати, не визначено, яким шляхом ми будем йти на зовнішних ринках, як будемо працювати з містами-побратимами, тут жодного слова про це нема.

Но представители всех других фракций единодушно заявили, что в критике программы, предложенной новым губернатором, ничего, кроме политики не видят, тем более что основные ее положения готовили те чиновники старой команды, которые сейчас ее и критикуют.

Андрей Стронов, фракция "Наш Край"

Ми неодноразово, мы были свидетелями того, как программа соцэкономразвития была предметом дискуссий в этом зале, особенно при смене руководства области, это как посыл от оппозиции к новой власти, давайте договариваться, мы сила. Я хочу сказать позицию нашей партии, мы будем поддерживать и программу, и бюджет, мы будем поддерживать все начинания нового руководства области,

Татьяна Бедняк, фракция "Самопомощь"

Сьогодні я бачу, що прийшов керівник нової формації, я бачу претензії від людей, які фактично готували частину програми, й вони задають питання, чому не враховане те або те, але більшість людей, які задають критичні питання, 4 роки поспіль цю программу готували, ось саме так воно відбувалось, Питання зараз не в політиці, кожен раз, коли ми критикували, нам закидали, що це політіканство й політика, я хочу щоб всі зрозуміли: ось зараз це - політика!

Людмила Немыкина, фракция "Возрождение"

Це дійсно дорожня карта, якою ми будемо рухатись протягом року, ми неодноразово й протягом 2019-го та інших років вносили туди зміни, це документ, це живий документ, ми й наступного року можемо вносити зміни!

Валерия Мураева, фракция "Оппозиционный блок"

Я думаю, все присутствующие в зале понимают, что эти прения возникли как раз на фоне политики, как говорили предыдущие ораторы, но дело даже не в этом. Те, кто критикуют, не высказали не единого конкретного замечания

В результате и программа социально-экономического развития, и бюджет области-2020 были утверждены.

При этом губернатор Алексей Кучер еще раз подчеркнул, что он открыт для всех конкретных предложений, которые позволят сделать жизнь области лучшим, а также пообещал создать рабочую группу с представителями различных фракций, чиновников, ученых, общественных деятелей и представителей бизнеса, которые примут участие в создании детальной и прозрачной программы стратегического развития области до 2027 года.