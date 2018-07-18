На социальную защиту населения крупный бизнес Харьковщины перечислил более миллиарда гривен

18 июля 2018 г. 10:24
1 просмотр

Плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса больших налогоплательщиков ГФС, за І полугодие 2018 года пересчитали к социальным фондам 1,7 млрд. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов.  

Это на 200 млн. грн., или на 13,3% превышает поступление аналогичного периода в прошлом году.

В частности, в июне текущего года крупным бизнесом было уплачено 310 млн. грн. единого взноса, который на 30 млн. грн., или на 10,6%, превышает поступление за июнь 2017 года и на 31,5 млн. грн., или на 11,3% превышает поступление мая 2018 года.

Также в Харьковском управлении  сообщили, что с 1 августа 2018 г. вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 15.05.2018 г. № 511, согласно которому  изложен в новой редакции Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (утвержденный ранее приказом от 14.04.2015 № 435).

Данный Порядок определяет процедуру, форму, сроки представления отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в ГФС Украины.

Приказ опубликован 06.07.2018 в «Офіційному віснику України» №51.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.