На социальную защиту населения крупный бизнес Харьковщины перечислил более миллиарда гривен

Плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса больших налогоплательщиков ГФС, за І полугодие 2018 года пересчитали к социальным фондам 1,7 млрд. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

Это на 200 млн. грн., или на 13,3% превышает поступление аналогичного периода в прошлом году.

В частности, в июне текущего года крупным бизнесом было уплачено 310 млн. грн. единого взноса, который на 30 млн. грн., или на 10,6%, превышает поступление за июнь 2017 года и на 31,5 млн. грн., или на 11,3% превышает поступление мая 2018 года.

Также в Харьковском управлении сообщили, что с 1 августа 2018 г. вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 15.05.2018 г. № 511, согласно которому изложен в новой редакции Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (утвержденный ранее приказом от 14.04.2015 № 435).

Данный Порядок определяет процедуру, форму, сроки представления отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в ГФС Украины.

Приказ опубликован 06.07.2018 в «Офіційному віснику України» №51.