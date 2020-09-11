На строительство паркинга в саду Шевченко потратят еще 19 миллионов гривен - ХАЦ

На строительство уже готового, по словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, паркинга в центре города потратят еще 19 миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные на сайте системы публичных закупок на сайте «Прозорро».

«21 августа 2020, в публикации в своих соцсетях, ко Дню города, харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что паркинг в саду Шевченко на 300 автомобилей - готов. Вроде, здание закончено полностью, только осталось доработать документы. Но 10 сентября 2020 года оказалось, что доработать документы стоит 19000000 гривен. Именно на 19 миллионов гривен объявили новую закупку по строительству паркинга по ул. Рымарская, 23Б», - пишет ХАЦ, ссылаясь на данные «Прозорро».

Аукцион должен состояться 29 сентября.

«Как указал заказчик, Управление по строительству, ремонту и реконструкции горсовета, указанная закупка вызвана существенной корректировкой проектно-сметной документации по объекту. Предусмотрены общестроительные работы, вызванные частичными изменениями архитектурно-планировочных и конструктивных решений по устройству дополнительных помещений и конструктивов здания паркинга, ливневой и бытовой канализации, электроснабжения, связи, отопления, видеонаблюдения, молниезащиты, а также монтаж лифта», - пишет ХАЦ.

Также были скорректированы технико-экономические показатели паркинга в саду Шевченко.

По данным ХАЦ, это уже третья закупка по строительству паркинга в саду Шевченко - места для парковки, площадь застройки площадок для парковки и проездов и тротуаров, а также газонов и газонов с решетками.

«Договор от 2019 года подписали на 59,5 миллионов гривен.

Договор от 2018 года подписали сначала на 92,2 миллиона гривен. Затем этот договор уменьшили до 54,4 миллиона гривен», - отметили в Харьковском антикоррупционном центре, добавив при этом, что без последней закупки на 19 миллионов гривен на строительство паркинга по Рымарской, 23 Б уже потратили почти 114 миллионов.

Общая стоимость строительства паркинга составит примерно 133 миллиона гривен.

«В договоре от 2018 года запланировано работ в 2021 году еще на 839 тысяч гривен. В договоре от 2019 года запланировано работ в 2021 году еще на 13800000 гривен. Это говорит о том, что работ по строительству паркинга осталось еще на миллионы гривен, в то время как Геннадий Кернес поспешил отрапортовать, что паркинг в саду Шевченко уже готов», подытожили в ХАЦ.