На Сумской сделают новогоднее «Звездное небо» почти за 18 миллионов гривен - ХАЦ

Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета в течение октября и ноября заключил 3 договора общей стоимостью 17,8 млн.грн. по созданию световой иллюминации по улице Сумской (от переулка Мечникова до улицы Скрипника). Об этом сообщает Харьковской антикоррупционный центр со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Как указывается, за 164 тысячи гривен была заказана разработка проектной документации по устройству световой иллюминации.

За 261 тысячу гривен заказали технический надзор за выполнением работ.

Основной договор на 17,35 млн.грн. по устройству световой иллюминации "Звездное небо" заключили 26 ноября с ООО "МПК Энергопостач", отмечается на сайте «Прозорро».

Почти все работы выполнят в декабре 2019 года.

Согласно смете работ, наиболее затратной будет установка 406 комплектов иллюминации (2*3 м.) По 24625 гривен за 1 шт.

Общая стоимость установки этих 406 комплектов составляет 10 млн.грн., отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

Кроме этого, как указывается, должны установить еще 174 комплекта иллюминации другого вида по 4225 грн. за 1 шт. Общая стоимость установки этих комплектов составляет 735 тысяч гривен.

Также в перечень работ входит монтаж 36 светильников Cruiser 2 LED 108W по 10781 гривен за 1 шт.

По данным ХАЦ, владельцем и руководителем подрядчика, ООО "МПК Энергопостач", является Сергей Ермаков.