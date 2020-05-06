На украинской границе открыли два пункта пропуска для грузовых перевозок

06 мая 2020 г. 17:11
Источник: ZN.UA
1 просмотр

Кабинет министров Украины возобновил работу пункта пропуска через границу для автомобильного сообщения "Рава-Русская", а для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт". Такое решение правительство приняло во время заседания сегодня, 6 мая.

"Сегодня уже есть решение – и это решение единогласное. Пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава-Русская" возобновляют свою работу", - процитировали в пресс-службе Кабмина министра инфраструктуры Владислава Криклия.

На сегодняшний день Скадовский морской торговый порт единственный из украинских портов не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Возобновление его работы будет способствовать увеличению грузопотока и обеспечению существующего спроса.

В то же время благодаря работе пункта пропуска "Рава Русская" должна уменьшиться загруженность КПП "Ягодин" и "Краковец", которые сейчас работают для автомобильного сообщения с Польшей. Также это должно способствовать минимизации большого скопления грузовиков на границе.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53