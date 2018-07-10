На улице Луи Пастера временно изменится движение транспорта

10 июля 2018 г. 22:28
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11 июля с 8:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Луи Пастера, на участке от ул. Грицевца до ул. Плиточной.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Кроме того, с 8:00 до 17:00 12 июля будет запрещено движение транспорта по ул. Луи Пастера, на участке от ул. Плиточной до бул. Ивана Каркача. 

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Луи Пастера.

Беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Некоторые автобусы с 8:00 до 17:00 11 июля изменят маршруты следующим образом:

- №42э, 71э и 262э: ул. Грицевца - ул. Роганская и далее по маршруту;

- №304э: ул. Роганская - через ул. Мира на пр. Московский - левый поворот на ул. 12 Апреля - пр. Александровский и далее по маршруту;

- в обратном направлении: пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская и дальше по маршруту.

С 8:00 до 17:00 12 июля автобусы будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом:

- №42э, 71э, 262э: ул. Грицевца - ул. Роганская и далее по маршруту;

- №252э изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку/посадку пассажиров на перекрестке бул. Ивана Каркача - ул. Луи Пастера - ул. Молодежная;

- №304э: ул. Роганская - через ул. Мира на пр. Московский - левый поворот на ул. 12  Апреля - пр. Александровский и далее по маршруту;

- в обратном направлении: пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская и дальше по маршруту.

 

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