На улице Морозова на месяц ограничили движение транспорта

10 августа 2018 г. 11:07
1 просмотр

Движение транспорта по ул. Морозова на участке от ул. Плехановской до ул. Ковтуна при движении по направлению к пр. Героев Сталинграда ограничено с 10 августа до 23:00 15 августа.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части и тротуаров по ул. Морозова.

На этот период транспорт будет ходить по полосе встречного направления.

Также с 7:00 16 августа до 23:00 21 августа будет ограничено движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до ул. Зерновой при движении по направлению к пр. Героев Сталинграда.

С 7:00 22 августа до 23:00 31 августа движение транспорта ограничат по ул. Морозова, на участке от ул. Зерновой до пр. Героев Сталинграда по направлению к пер. Забайкальскому. 

С 7:00 1 сентября до 23:00 5 сентября движение транспорта будет ограничено по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Зерновой при движении по направлению к ул. Ковтуна.

С 7:00 6 сентября до 23:00 11 сентября будет ограничено движение по ул. Морозова, на участке отул. Зерновой до ул. Ковтуна при движении по направлению к ул. Плехановской. 

С 7:00 12 сентября до 23:00 17 сентября движение ограничат по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до ул. Плехановской при движении по направлению к пр. Московскому.

На это время закрытый участок транспорт будет объезжать по полосе встречного направления.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.