На улице Морозова на месяц ограничили движение транспорта

Движение транспорта по ул. Морозова на участке от ул. Плехановской до ул. Ковтуна при движении по направлению к пр. Героев Сталинграда ограничено с 10 августа до 23:00 15 августа.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части и тротуаров по ул. Морозова.

На этот период транспорт будет ходить по полосе встречного направления.

Также с 7:00 16 августа до 23:00 21 августа будет ограничено движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до ул. Зерновой при движении по направлению к пр. Героев Сталинграда.

С 7:00 22 августа до 23:00 31 августа движение транспорта ограничат по ул. Морозова, на участке от ул. Зерновой до пр. Героев Сталинграда по направлению к пер. Забайкальскому.

С 7:00 1 сентября до 23:00 5 сентября движение транспорта будет ограничено по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Зерновой при движении по направлению к ул. Ковтуна.

С 7:00 6 сентября до 23:00 11 сентября будет ограничено движение по ул. Морозова, на участке отул. Зерновой до ул. Ковтуна при движении по направлению к ул. Плехановской.

С 7:00 12 сентября до 23:00 17 сентября движение ограничат по ул. Морозова, на участке от ул. Ковтуна до ул. Плехановской при движении по направлению к пр. Московскому.

На это время закрытый участок транспорт будет объезжать по полосе встречного направления.