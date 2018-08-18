На улице Шатиловской на два месяца запретят движение транспорта

С 20 августа по 30 октября будет запрещено движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Культуры до ул. Бакулина.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Это связано с заменой участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети», уточнили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период закрытый участок транспорт будет объезжать так:

при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская - пер. Фанинский - ул. Авиационная - ул. Бакулина;

при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская - ул. Бакулина - ул. Авиационная - пер. Фанинский - ул. Динамовская - ул. Сумская.