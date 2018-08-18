На улице Шатиловской на два месяца запретят движение транспорта

18 августа 2018 г. 14:30
42 просмотра

С 20 августа по 30 октября будет запрещено движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Культуры до ул. Бакулина.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Это связано с заменой участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети», уточнили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период закрытый участок транспорт будет объезжать так: 

при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская - пер. Фанинский - ул. Авиационная - ул. Бакулина;

при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская - ул. Бакулина - ул. Авиационная - пер. Фанинский - ул. Динамовская - ул. Сумская.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.