На улице Шатиловской на два месяца запретят движение транспорта

С 20 августа по 30 октября будет запрещено движение транспорта по ул. Шатиловской, на участке от ул. Культуры до ул. Бакулина.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
Это связано с заменой участка трубопровода КП «Харьковские тепловые сети», уточнили в Департаменте инфраструктуры.
На этот период закрытый участок транспорт будет объезжать так:
при движении в сторону ул. Новгородской: ул. Динамовская - пер. Фанинский - ул. Авиационная - ул. Бакулина;
при движении в сторону ул. Сумской: ул. Шатиловская - ул. Бакулина - ул. Авиационная - пер. Фанинский - ул. Динамовская - ул. Сумская.