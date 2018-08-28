На выкуп недвижимости в зоне строительства метро выделена первая сумма – горсовет

28 августа 2018 г. 15:11
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На выкуп объектов недвижимого имущества, расположенного на территории участка будущего строительства метро от ст. м. «Метростроителей» до ст. м. «Одесская», из городского бюджета выделена первая сумма в размере 23,5 млн грн.

Об этом на заседании рабочей группы сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает пресс-центр Харьковского городского совета.

Эти средства будут предоставлены в качестве компенсации собственникам квартир в трех жилых домах на проспекте Гагарина.

«Люди понимают, что проект по развитию метрополитена важен для Харькова. Практически все они с пониманием откликнулись на переговорный процесс и добровольно заключат договоры, по которым горсовет выкупит у них объекты недвижимости и предоставит деньги на покупку других объектов. Всем, кому необходимо, мы окажем содействие при переезде, поможем с устройством детей в новые школы, детсады», - отметил Игорь Терехов.

Он также напомнил, что при оценке недвижимости была проведена кропотливая работа, Фонд госимущества определил оценщика, который потом оценил все объекты.

«Мы тщательно отнеслись к этому моменту, чтобы избежать упреков в нерациональности использования бюджетных средств. Переговорный процесс с другими собственниками недвижимости продолжится, и мы будем выделять необходимые суммы», - подчеркнул первый вице-мэр.

По его словам, при благополучном развитии событий строительство метрополитена может начаться уже в начале следующего года.

 

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