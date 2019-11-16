На земельном участке харьковского ВУЗа строят многоэтажку: прокуратура обратилась в суд

Прокуратура Харьковской области будет оспаривать в суде отчуждение земельного участка государственной формы собственности, который находился в пользовании одного из харьковских ВУЗов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, в пользовании академии находились земельные участки государственной формы собственности для эксплуатации его ВУЗом.

Земельные участки стоимостью более 8 миллионов гривен руководство академии передало в собственность субъекту предпринимательства, который начал на данной земле строительство многоэтажки.

В связи с этим прокуратура Харьковской области подала иск в хозяйственный суд о незаконном отчуждении земельного участка, поскольку основные фонды, оборотные средства и другое имущество государственных учебных заведений, учреждений, организаций и предприятий системы образования не подлежат изъятию, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.