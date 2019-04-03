НАБУ саботирует расследование дела по Харьковскому бронетанковому заводу — САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Фейсбук.

Поводом для обращения послужили установленные факты нарушений требований закона работниками НАБУ при расследовании уголовных производств в оборонной сфере.

Так, 2 марта 2016 детективы НАБУ внесли в ЕРДР сведения о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191 УК Украины, по факту фиктивной поставки на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, среди которых и ООО «Оптимумспецдеталь», запчастей и комплектующих - всего на 56 млн грн. Сначала следствие двигалось очень активно, но начиная с сентября 2016 года - существенно замедлилось, отметили в САП.

«Несмотря на многочисленные указания прокуроров САП и проведены совещания, позиция НАБУ осталась неизменной - дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда, поскольку невозможно документально подтвердить постановку и снятие с учета на Харьковском бронетанковом заводе соответствующих комплектующих (лазерных прицелов), которые затем фигурантами дела были поставлены на тот же завод во второй раз», - говорится в сообщении.

Такая позиция НАБУ во время расследований преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса стала возможной в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования, считают в САП.

Именно поэтому руководитель САП обратился с соответствующим письмом в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины с требованием принять соответствующие меры реагирования на выявленные факты нарушений законов детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.