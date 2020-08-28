НАБУ объявило о завершении расследования коррупционной схемы на «Электротяжмаше»

НАБУ завершило расследование очередной коррупционной схемы на ГП «Завод «Электротяжмаш».

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, в 2017 году должностные лица завода при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики Литовской Республики.

Те запчасти, которые «Электротяжмаш» продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской за почти вдвое большей цене - 1220000 евро.

Согласно выводам комплексной судебной товароведческой и экономической экспертиз, рыночная стоимость реализованных запасных частей составила 31300000 грн. С учетом этого, размер причиненного государству ущерба госпредприятием составляет 13700000 гривен.

В деле имеется 5 подозреваемых:

• два заместителя директора ГП «Завод «Электротяжмаш»;

• начальник управления ГП «Завод «Электротяжмаш»;

• конечный бенефициар чешской компании;

• директор чешской компании.

Как отмечается, указанная коррупционная схема является третьей среди разоблаченных НАБУ и САП на «Электротяжмаше».

• В 2014-2015 гг, ГП продало изготовленный им электродвигатель фактически по себестоимости (1390000 долл. США) компаниям с признаками фиктивности. Последние перепродали его в Казахстан - по рыночной цене в 3 млн долл. США. В результате госпредприятию нанесено 37200000 гривен ущерба. С декабря 2016 дело по обвинению бывшего заместителя директора «Электротяжмаша» в злоупотреблении служебным положением слушается в суде.

• Еще ​​трех должностных лиц этого же госпредприятия уличили в получении 37 тысяч долларов США неправомерной выгоды за организацию своевременного отпуска готовой продукции в соответствии с заключенным договором. В начале 2018 года дело было направлено в суд.