НАБУ открыло 3 дела против главы Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы НАПК Александра Свириденко.

"Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования", - сказала она. - Сейчас следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и на сегодня уже получили от НАПК доступ к декларациям Смолия".

Как сообщается, НАПК во время проверки установило, что Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы указал недостоверные сведения о стоимости доли в 3 нежилых помещениях, доходе, начисленному ему и жене в виде процентов, не сообщил о наличии у жены корпоративных прав.

Также глава НБУ не отразил информацию о ряде принадлежащих ему земельных участков и о средствах на банковских счетах.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 миллиона гривен, 6,6 миллиона гривен и более 3,2 миллиона гривен соответственно.