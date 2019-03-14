НАБУ открыло дело против Матиоса за неисполнение решения суда в деле харьковского экс-начальника налоговой

14 марта 2019 г. 10:35
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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту невыполнения решения суда главным военным прокурором Анатолием Матиосом о возвращении бывшему председателю Государственной налоговой службы в Харьковской области Станиславу Денисюку имущества, изъятого в его доме во время обысков в 2017 году.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

Дело было открыто 13 февраля по части 3 статьи 382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения).

Матиос и другие прокуроры военной прокуратуры не выполнили решение суда от 7 августа 2018 по возврату Денисюку имущества, изъятого 24 мая 2017 во время обыска его дачи в Харьковской области.

Напомним, в 2017 году суд арестовал экс-главу налоговой службы в Харьковской области Денисюка с возможностью внесения залога в сумме 100 320 000 гривен.

Денисюка подозревают в том, что он с июля по декабрь 2011 года, пребывая на должности главы областной налоговой администрации, в составе созданной и организованной экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налогов, которые привели к незаконному использованию налогового кредита.

Убытки государства от его деятельности, по данным следствия, составляют более 308 млн грн.
 

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