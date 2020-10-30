Нацбанк дал прогноз по цене на газ на 2021 год

30 октября 2020 г. 13:23
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Цены на газ в Европе следующие два года будут умеренными. Об этом говорится в ежемесячном аналитическом обзоре Национального банка, опубликованном в пятницу, 30 октября.

По прогнозу НБУ, в 2021 средняя цена газа составит около $150/1000 м3, цены на нефть Brent – $45-50 за баррель. 

Цены на нефть и природный газ на фоне действия соглашения ОПЕК+ и восстановления экономической деятельности в текущем году медленно росли, отмечают в НБУ. 

Однако значительные накопленные запасы и неопределенность относительно устойчивости восстановления глобальной экономики сдерживали их. 

Оживление экономической активности поддержит рост цен на энергоносители на прогнозном горизонте, который, впрочем, будет оставаться умеренным из-за наращивания сланцевого производства, полагают в Нацбанке.

Из-за возобновления роста мировых цен на энергоносители и окончания действия специальных обязательств стоимость природного газа для населения Украины уже в конце сентября достигла уровня предыдущего года.

Напомним, НАК Нафтогаз Украины на ноябрь подняла цену газа для бытовых клиентов на 34,7% по сравнению с октябрем, до 6,33 грн/м3 с НДС и без учета стоимости распределения. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53